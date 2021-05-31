Нафта дорожчає напередодні зустрічі ОПЕК+

Ціни на нафту підвищуються в понеділок, 31 травня, на очікуваннях міністерського засідання ОПЕК+, на якому буде вирішуватия питання про збільшення видобутку з липня.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $69,09 за барель, що на $0,37 (0,54%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $66,72 за барель, що на $0,4 (0,6%) вище підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $68,72 і $66,32 відповідно.

У вівторок, 1 червня, має відбутися засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+. Очікується, що країни виробники нафти збережуть рішення щодо збільшення видобутку з липня на 840 тис. барелів на добу (б/д).

«Кращим сценарієм розвитку подій для альянсу є збереження поточного курсу і підтримування нинішніх темпів пом'якшення (квот на видобуток - ред)», - вважає глава Vanda Insights Вандана Харі.

За її словами, «недавні хвилі нових штамів коронавірусу і повільні темпи вакцинації говорять про те, що вихід з пандемії в другому півріччі буде дуже поступовим».

Дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes, опубліковані минулої п'ятниці, показали зростання числа діючих нафтогазових бурових установок у США минулого тижня на дві одиниці - до 457.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 69,10 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 69,08 долара за барель, що на 30 центів вище за рівень закриття торгів ($68,72).