Нафта дорожчає напередодні зустрічі ОПЕК+
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $69,09 за барель, що на $0,37 (0,54%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $66,72 за барель, що на $0,4 (0,6%) вище підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $68,72 і $66,32 відповідно.
У вівторок, 1 червня, має відбутися засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+. Очікується, що країни виробники нафти збережуть рішення щодо збільшення видобутку з липня на 840 тис. барелів на добу (б/д).
«Кращим сценарієм розвитку подій для альянсу є збереження поточного курсу і підтримування нинішніх темпів пом'якшення (квот на видобуток - ред)», - вважає глава Vanda Insights Вандана Харі.
За її словами, «недавні хвилі нових штамів коронавірусу і повільні темпи вакцинації говорять про те, що вихід з пандемії в другому півріччі буде дуже поступовим».
Дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes, опубліковані минулої п'ятниці, показали зростання числа діючих нафтогазових бурових установок у США минулого тижня на дві одиниці - до 457.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 69,10 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 69,08 долара за барель, що на 30 центів вище за рівень закриття торгів ($68,72).