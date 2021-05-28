«Укрнафта» у березні-квітні видобула менше нафти і газу

ПАТ «Укрнафта» у березні-квітні 2021 року видобуло 249,5 тис. тонн нафти і конденсату і 180,9 млн кубометрів газу, що відповідно на 3% і 9,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

«За оперативними даними, у березні-квітні 2021 року ПАТ «Укрнафта» видобуло 249,5 тис. т. нафти і конденсату і 180,9 млн м3 газу. Середньодобові показники видобутку вуглеводнів у березні-квітні склали 4,09 тис. т. нафти і конденсату та 2,97 млн м3 газу», - йдеться в повідомленні.

«Укрнафта» виконала виробничий план з видобутку нафти і газу в березні та квітні.

Зазначається, що основна увага приділяється операційній ефективності при роботі на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання. У березні-квітні «Укрнафта» завершила капітальний ремонт (КРС) на 27 свердловинах, вивела з бездіяльності 7 свердловин, провела 5 операцій інтенсифікації та виконала 3 операції інтенсифікації без бригади КРС.

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Як повідомляв Укрінформ, у березні-квітні 2020 року ПАТ «Укрнафта» видобуло 257,2 тис. т. нафти і конденсату і 200,8 млн м3 газу.

За підсумками 2020 року ПАТ «Укрнафта» зберегло показники видобутку нафти і конденсату на рівні 2019 року - відповідно, 1,5 млн тонн і 1,13 млрд кубометрів.