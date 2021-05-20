ПАТ «Укрнафта» не виплачуватиме дивіденди за 2020 рік, весь прибуток за минулий рік компанія розподілить відповідно до закону про держбюджет.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалили загальні збори акціонерів ПАТ «Укрнафта», повідомляє пресслужба компанії.

«Оскільки Товариством не прийнято рішення про виплату дивідендів за 2020 рік до 1 травня 2021 року, акціонери вирішили дивіденди не нараховувати, а прибуток розподілити відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», - йдеться в повідомленні.

Також акціонери прийняли рішення про розподіл чистого прибутку і збитків ПАТ «Укрнафта» за попередні роки. Так, за результатами 2018 року будуть виплачені дивіденди у сумі 1,93 млрд грн або 35,62 грн на одну просту акцію, що становить 30% чистого прибутку ПАТ «Укрнафта» згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності. Решту коштів від прибутку за 2018 рік вирішено направити на покриття накопиченого збитку.

Щодо 2019 року, то у зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності, прийнято рішення дивіденди не нараховувати.