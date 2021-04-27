Дохід Укрнафти у 2020 році збільшився на 26%

У 2020 році дохід АТ «Укрнафта» від реалізації продукції збільшився на 26% у порівнянні з 2019 роком, а чистий прибуток компанії сягнув 4,3 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це під час підбиття підсумків роботи групи «Нафтогаз» за 2020 рік повідомив директор із юридичних питань НАК «Нафтогаз України» Ярослав Теклюк.

«Чистий прибуток «Укрнафти» за 2020 рік склав 4,3 млрд грн. Тоді, наприклад, як в 2019 році збитки становили 4,1 млрд грн. Зокрема, торік чистий дохід від реалізації продукції збільшився у порівнянні з 2019 роком на 7,3 млрд грн. Тобто, фактично на 26% і склав 35,5 млрд грн», - сказав Теклюк.

За його словами, такі результати дозволили очолити рейтинг найбільших платників податків України за результатами 2020 року.

«До бюджетів всіх рівнів «Укрнафтою» було сплачено рекордні 47,5 млрд грн, що на 25,3% більше в порівнянні з 2019 роком, Вони були онаправленні як на сплату податкового боргу, який існував станом на початок року, так і на поточні платежі. Зокрема, поточні податкові зобов’язання у 2020 році становили близько 18,6 млрд грн, з них – 4,8 млрд грн рентних платежів», - додав Теклюк.

Зазначається, що у січні-березні 2021 року «Укрнафта» вже сплатила 2,74 млрд грн податків до бюджету. У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, акцизний збір та інші податки.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у 2020 році план видатків держбюджету був недовиконаний на 68 млрд грн, і це - найбільший показник із 2015 року.