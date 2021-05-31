У ЦАР на міні підірвалася військова колона, загинули троє росіян - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
"Троє російських союзників і двоє співробітників центральноафриканською поліції були вбиті", - поінформував офіційний представник уряду ЦАР Анж Максим Казагі. Як зазначає агентство AFP, йдеться про солдатів одного з воєнізованих формувань.
За словами джерел в ООН, інцидент стався 27 травня, при цьому також були поранені п'ятеро військовослужбовців збройних сил ЦАР.
Як указує видання, в посольстві Росії в ЦАР заявили, що поки перевіряють інформацію.
Місцеві ЗМІ уточнюють, що вибух стався в районі селища Бондіба, коли військова колона поверталася до місця базування.
Як повідомлялося, експерти ООН висловлюють стурбованість через порушення прав людини в Центральноафриканській Республіці, до яких причетні російські найманці з так званої ПВК "Вагнера".
Фото: RFI