RFI публікує свідчення про злочини російських найманців в Африці

Французький засіб інформації RFI опублікував розслідування про діяльність російських найманців у Центральноафриканській Республіці – з десятками живих свідчень злочинів, скоєних ними.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Ідеться про три воєнізовані угруповання, які діють у ЦАР на боці урядової армії: «ПВК Вагнера», Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU.

За даними RFI, учасники цих формувань убивають і катують мирних жителів, здійснюють групові зґвалтування і займаються грабунками.

Основним джерелом інформації в матеріалі є доповідь спеціальної робочої групи ООН про використання найманців у Африці. У ньому повідомляється, що тільки із січня до середини квітня 2021 року російські військові фахівці здійснили 26 позасудових страт, 5 групових зґвалтувань і 27 разів ініціювали незаконні арешти з тортурами на допитах.

Серед злочинів, детально описаних в публікації, є розстріл на початку січня вантажівки з продовольчими товарами, під час якого загинули троє мирних жителів, страта в середині лютого трьох мирних жителів у мечеті, групове зґвалтування 25 лютого 24-річної місцевої жительки.

Фото: RFI