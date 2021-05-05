RFI публікує свідчення про злочини російських найманців в Африці
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Ідеться про три воєнізовані угруповання, які діють у ЦАР на боці урядової армії: «ПВК Вагнера», Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU.
За даними RFI, учасники цих формувань убивають і катують мирних жителів, здійснюють групові зґвалтування і займаються грабунками.
Основним джерелом інформації в матеріалі є доповідь спеціальної робочої групи ООН про використання найманців у Африці. У ньому повідомляється, що тільки із січня до середини квітня 2021 року російські військові фахівці здійснили 26 позасудових страт, 5 групових зґвалтувань і 27 разів ініціювали незаконні арешти з тортурами на допитах.
Серед злочинів, детально описаних в публікації, є розстріл на початку січня вантажівки з продовольчими товарами, під час якого загинули троє мирних жителів, страта в середині лютого трьох мирних жителів у мечеті, групове зґвалтування 25 лютого 24-річної місцевої жительки.
Фото: RFI