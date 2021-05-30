У Німеччині розпочався суд над чоловіком, який ховав вдома танк
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція DPA.
Як зазначається, літній колекціонер, окрім танка, мав зенітну установку та торпеду. У колекції були виявлені напівавтоматичні та автоматичні пістолети, а також більше тисячі набоїв. Прокуратура також звинуватила чоловіка у тому, що він має мінометний кулемет та автомати.
Обшуки маєтку, що відбулися 2015 року, перетворилися на дводенну операцію. Двом десяткам військових знадобилося близько 9 годин, щоб витягти з льоху танк, який важив майже 40 тонн. Обвинувачений стверджував, що купив танк в Англії як металобрухт.
Згідно з німецьким законодавством, порушення правил поводження зі зброєю карається позбавленням волі терміном від 1 до 5 років. Особливо якщо буде доведено, що зброя є придатною для використання за призначенням.
Однак експерти, призначені судом, вважають, що лише виявлена зенітна зброя все ще може бути у бойовому стані, а решту вже неможливо використовувати.
Фото: dpa