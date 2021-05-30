У Німеччині розпочався суд над чоловіком, який ховав вдома танк

У німецькому місті Кіль почався суд над 84-річним чоловіком, якого звинувачують у зберіганні зброї та техніки епохи Другої світової війни у підвальному приміщенні власного маєтку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція DPA.

Як зазначається, літній колекціонер, окрім танка, мав зенітну установку та торпеду. У колекції були виявлені напівавтоматичні та автоматичні пістолети, а також більше тисячі набоїв. Прокуратура також звинуватила чоловіка у тому, що він має мінометний кулемет та автомати.

Обшуки маєтку, що відбулися 2015 року, перетворилися на дводенну операцію. Двом десяткам військових знадобилося близько 9 годин, щоб витягти з льоху танк, який важив майже 40 тонн. Обвинувачений стверджував, що купив танк в Англії як металобрухт.

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Згідно з німецьким законодавством, порушення правил поводження зі зброєю карається позбавленням волі терміном від 1 до 5 років. Особливо якщо буде доведено, що зброя є придатною для використання за призначенням.

Однак експерти, призначені судом, вважають, що лише виявлена зенітна зброя все ще може бути у бойовому стані, а решту вже неможливо використовувати.

Фото: dpa