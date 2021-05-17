У Німеччині створили перший безмагнітний електродвигун

Німецький виробник автомобільних деталей Mahle створив перший безмагнітний електродвигун, що не потребує рідкісних земельних елементів при виготовленні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Motor1.

Майкл Фрік, голова Mahle, ствердив, що «відмова від використання магнітів і рідкісноземельних елементів має великий потенціал не лише з геополітичної перспективи, а також у питанні відповідального використання ресурсів природи».

За даними виробника, окрім екологічності, новий електродвигун Mahle відрізняється високою ефективністю. Компанія заявляє, що безмагнітний двигун забезпечує ефективність близько 95% майже при всіх режимах експлуатації — рівень, якого раніше досягали лише гоночні машини автоперегонів Формули Е.

Mahle також заявляє про «високий ступінь довговічності» завдяки безконтактній передачі електричного струму між обертовими та нерухомими частинами всередині двигуна. Це означає, що електродвигун не потребує технічного обслуговування і підходить для широкого спектра застосувань.

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Видання пише, що п’ять років тому Honda оголосила, що віднайшла перше у світі практичне застосування гарячого деформованого неодимового магніту, який не містить рідкісноземельних металів. Водночас це вважалося важливим проривом для галузі, оскільки практично означало, що Honda могла виробляти електродвигуни без важких рідкісноземельних металів, таких як диспрозій та тербій. Цьогоріч Mahle запропонувала ще один спосіб виготовлення електродвигунів, що дає змогу економити природні ресурси без втрати ефективності.

Фото: uk.motor1.com