У КНДР діти-сироти працюють на шахтах і фермах — ЗМІ
Укрінформ
Державні ЗМІ Північної Кореї заявили, що діти-сироти добровільно йдуть працювати на державні шахти та ферми.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Центральне інформаційне агентство Кореї повідомило, що сотні дітей, «виявивши мудрість і мужність у розквіті своєї юності», вибрали фізичну працю на благо держави.
Їх вік невідомий, але судячи з фотографій, мова йде про підлітків.
Правозахисні організації давно звинувачують Північну Корею у використанні примусової дитячої праці, але держава це заперечує.
У лютому BBC повідомляла, що, за наявною інформацією, південнокорейські військовополонені використовуються як раби на вугільних шахтах Північної Кореї.