У КНДР діти-сироти працюють на шахтах і фермах — ЗМІ

Державні ЗМІ Північної Кореї заявили, що діти-сироти добровільно йдуть працювати на державні шахти та ферми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Центральне інформаційне агентство Кореї повідомило, що сотні дітей, «виявивши мудрість і мужність у розквіті своєї юності», вибрали фізичну працю на благо держави.

Їх вік невідомий, але судячи з фотографій, мова йде про підлітків.

Правозахисні організації давно звинувачують Північну Корею у використанні примусової дитячої праці, але держава це заперечує.

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У лютому BBC повідомляла, що, за наявною інформацією, південнокорейські військовополонені використовуються як раби на вугільних шахтах Північної Кореї.