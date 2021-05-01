У Білому домі заявляють, що визначилися з політикою стосовно КНДР

Адміністрація президента Байдена у своїй політиці щодо КНДР застосовуватиме «вивірений, практичний підхід» задля денуклеаризації Корейського півострова.

Як передає кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

«Я можу підтвердити, що ми завершили наш огляд політики щодо КНДР, він був ретельний, старанний і всеосяжний. Ми тісно консультувалися із зовнішніми експертами та нашими попередниками з декількох адміністрацій. І наш шлях уперед ґрунтується на уроках, які вони засвоїли і якими поділилися», - розповіла Псакі.

За її словами, мета Сполучених Штатів - повна денуклеаризація Корейського півострова, те, що «вислизнуло» від попередніх чотирьох адміністрацій».

Речниця Білого дому зазначила, що США не прагнутимуть великої угоди, а застосовуватимуть зважений, практичний підхід, що «підвищить безпеку Сполучених Штатів, наших союзників і військових сил».

Псакі також додала, що США продовжать консультації в цій сфері з Південною Кореєю, Японією та іншими союзниками.