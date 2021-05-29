Журналістку TUT.by Касперович звільнили після 15 діб арешту

Журналістка білоруського опозиційного порталу TUT.by Любов Касперович вийшла з мінського Центру ізоляції правопорушників на Окрестіна після 15 діб адміністративного арешту.

Про це повідомляється на Телеграм-каналі TUT.by новости, передає Укрінформ.

Касперович затримали 14 травня, коли в Мінську розпочався суд у «справі студентів». Журналістка брала інтерв'ю у друзів підсудних у будівлі суду. Її засудили за статтею 24.23 КоАП (участь у несанкціонованому заході).

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня сайт TUT.by був заблокований, а в офісі і вдома у його співробітників проведені обшуки. Журналістів звинувачують в ухилянні від сплати податків.

Співзасновник порталу Кирило Волошин заявив, що у "справі TUT.by" затримано 15 осіб. Редакція TUT.by продовжує роботу в соціальних мережах.