Хорватія закупить у Франції 12 винищувачів F3R Rafale
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Balkan Insight із посиланням на прем’єра Хорватії Андрея Пленковича.
«Це найбільша інвестиція в збройні сили Хорватії, найбільша інвестиція у забезпечення міцного миру та безпеки хорватських громадян», - наголосив глава хорватського уряду.
Слід зазначити, що загальну вартість винищувачів оцінили в 999 мільйонів євро.
У тендері на придбання винищувачів нового покоління, окрім відібраних французьких реактивних літаків, також брали участь нові американські F-16 Block 70, новий шведський JAS-39 Gripen та вживаний ізраїльський F-16 Barak.
Пленкович заявив, що французька пропозиція була найвигіднішою, оскільки «за найменші гроші Хорватія отримує кращий і оснащений літак».
Хорватія очікує літаків на початку 2024 року, і, за словами Пленковича, ціна в 999 мільйонів євро включає все: літаки, тренажери, обладнання та підготовку хорватських пілотів, які залишаться у Франції на пару років.
Він звинуватив попередні уряди в тому, що вони «не прийняли рішень, які ще більше зміцнять хорватські ВПС».
Як відомо, Хорватія приєдналася до НАТО у 2009 році.
Це другий випадок, коли країна намагається придбати багатоцільові винищувачі. Запланована закупівля 12 літаків F-16 з Ізраїлю зазнала краху у 2019 році нібито через втручання США.
Варто звернути увагу, що Хорватія звертає увагу на переозброєння та посилення власних оборонних потуг на тлі все активнішого посилення сусідньої Сербії російським озброєнням.