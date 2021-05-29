Хорватія закупить у Франції 12 винищувачів F3R Rafale

Хорватія придбає 12 уживаних французьких винищувачів F3R Rafale для модернізації власних військово-повітряних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Balkan Insight із посиланням на прем’єра Хорватії Андрея Пленковича.

«Це найбільша інвестиція в збройні сили Хорватії, найбільша інвестиція у забезпечення міцного миру та безпеки хорватських громадян», - наголосив глава хорватського уряду.

Слід зазначити, що загальну вартість винищувачів оцінили в 999 мільйонів євро.

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У тендері на придбання винищувачів нового покоління, окрім відібраних французьких реактивних літаків, також брали участь нові американські F-16 Block 70, новий шведський JAS-39 Gripen та вживаний ізраїльський F-16 Barak.

Пленкович заявив, що французька пропозиція була найвигіднішою, оскільки «за найменші гроші Хорватія отримує кращий і оснащений літак».

Хорватія очікує літаків на початку 2024 року, і, за словами Пленковича, ціна в 999 мільйонів євро включає все: літаки, тренажери, обладнання та підготовку хорватських пілотів, які залишаться у Франції на пару років.

Він звинуватив попередні уряди в тому, що вони «не прийняли рішень, які ще більше зміцнять хорватські ВПС».

Як відомо, Хорватія приєдналася до НАТО у 2009 році.

Це другий випадок, коли країна намагається придбати багатоцільові винищувачі. Запланована закупівля 12 літаків F-16 з Ізраїлю зазнала краху у 2019 році нібито через втручання США.

Варто звернути увагу, що Хорватія звертає увагу на переозброєння та посилення власних оборонних потуг на тлі все активнішого посилення сусідньої Сербії російським озброєнням.