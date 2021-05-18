Винищувачі НАТО в Балтії за тиждень тричі супроводжували військові літаки РФ

Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня тричі піднімалися в повітря для супроводу військових літаків Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

«10-16 травня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, тричі піднімалися в повітря для розпізнання і супроводу військових літаків РФ, які пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 11 травня було здійснено супровід російського транспортного літака Ан-72, що летів в Калінінградську область.

12 травня винищувачі НАТО розпізнали російський літак розвідки Су-24МР і два винищувачі Су-27, які летіли з Калінінградської області, а потім поверталися.

Крім того, 14 травня літаки повітряної поліції супроводжували шість російських літаків: призначений для збору топографічних даних Ан-30, транспортний Ан-12, два Су-24МР і два винищувачі Су-35.

Повідомляється, що 12 травня, а також у випадку з Су-24МР 14 травня російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними транспондерами, не підтримуючи зв'язок з Регіональним центром управління повітряним рухом (RSVC) і не маючи плану польоту.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві та Естонії.

Фото: kam.lt