В Іспанії оголосили вироки трьом причетним до терактів у Каталонії 2017 року

Судді Національного суду Іспанії оголосили вироки трьом членам джихадистського осередку, що стояв за терактами у Барселоні у серпні 2017 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє La Vanguardia.

Зокрема, Мохаммеда Хоулі засудили до 53 років позбавлення волі.

Для Дрісса Укабіра, брата одного з терористів, покарання визначено тривалістю 46 років ув'язнення.

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Обох визнали винними у належності до терористичної організації; зберіганні зброї, зберіганні, а також виготовленні вибухонебезпечних та легкозаймистих речовин або пристроїв терористичного характеру та намірах завдати шкоду.

Ще один обвинувачений - Саїд бен Язза був засуджений до 8 років в'язниці за співпрацю з терористичним осередком.

Ніхто з трьох засуджених не брав безпосередню участь у терактах, тож на початку липня минулого року іспанський Національний суд підтвердив, що їх не будуть судити за вбивство.

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Як повідомляли ЗМІ, 17 серпня 2017 року на туристичному бульварі Ла Рамбла в центрі Барселони водій фургона здійснив навмисний наїзд на перехожих. Згодом поліція Каталонії ліквідувала у Камбрільсі на півдні автономії п'ятьох терористів. Вони намагалися здійснити теракт, аналогічний тому, який був здійснений у Барселоні. Жертвами терактів стали 16 осіб, близько 140 постраждали.