Facebook назвав найбільших «виробників» фейків, Росія – на першому місці

Компанія Facebook провела дослідження, в якому було названо найбільших «виробників» неправдивих новин серед країн світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у дослідженні.

До п’ятірки лідерів потрапила й Україна. А перше місце "несподівано" посіла РФ.

У топ-5 «виробників» неправдивих повідомлень опинилися такі країни: РФ, Іран, М’янма, США, Україна.

Україна також є й у переліку країн, які найбільше постраждали від зовнішніх фейкових повідомлень. Тут Україна посіла другу сходинку – після США.

Ще в одному рейтингу – шкода від «домашніх» фейків – Україна на третій сходинці.

Фото: Getty Images