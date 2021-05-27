Єврокомісія пропонує «демонетизувати» фейки в інтернеті

Європейська комісія оприлюднила рекомендації щодо застосування Кодексу поведінки проти дезінформації в інтернеті.

Про це на пресконференції у Брюсселі повідомила віцепрезидент Єврокомісії Вера Юрова, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Нам необхідно посилити колективні дії, щоб залишити дезінформацію без матеріальних стимулів, надати громадянам можливості у боротьбі з нею та захистити демократичний інформаційний простір”, - зазначила єврокомісар.

За її словами, чіткий Кодекс поведінки проти дезінформації є необхідним як для великих інтернет-платформ, так і для інших гравців на онлайн-ринку, щоб знайти відповіді на системні ризики. Також ідеться про те, щоб не дозволити зловмисникам заробляти на поширенні дезінформації - і водночас повною мірою дотримуватися принципів свободи слова.

Єврокомісія очікує, що інтернет-платформи, які добровільно дотримуватимуться Кодексу, створять потужну систему моніторингу для виявлення дезінформації, значно скоротять фінансові стимули для її поширення онлайн, а також посилять співробітництво з організаціями, що спеціалізуються на перевірці інформації у різних країнах ЄС та на різних мовних платформах.

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Як наголосила Юрова, нові регуляторні правила покликані “демонетизувати» дезінформацію. Онлайн-платформи мають поліпшити взаємодію, аби позбавити дезінформацію будь-якої фінансової підтримки, налагодити чітку систему взаємного оповіщення, підвищити прозорість походження інформації та обмежити діяльність суб’єктів, що систематично намагаються розмістити фейки.

Водночас онлайн-платформи мають забезпечити користувачів зрозумілими засобами для позначення виявленої дезінформації, аби привернути увагу інших користувачів до її потенційної небезпеки. При цьому користувачі, чиї акаунти були обмежені або заблоковані в результаті такого позначення, мають отримати чіткий механізм подання апеляцій та поновлення онлайн-статусу, якщо звинувачення в поширенні дезінформації виявляться несправедливими.

Інтернет-платформам також рекомендовано створити спільний “Центр прозорості” для взаємного інформування про заходи, що вживаються в рамках виконання Кодексу поведінки проти дезінформації, обміну досвідом та технологічними рішеннями. Як передбачається, для координації такої роботи буде створена спеціальна оперативна група під егідою Єврокомісії, яка включатиме представників платформ, Європейської служби зовнішніх дій та регуляторів медійних послуг ЄС.

Як повідомлялося, вперше Єврокомісія запропонувала інтернет-платформам добровільно приєднатися до Кодексу поведінки проти дезінформації у жовтні 2018 року, коли йшлося про реагування на спроби втручання у підготовку до виборів Європейського парламенту. Кодекс поведінки виявився ефективним і перетворився на постійний інструмент, відкритий для приєднання ключових гравців на медіаринку. Інтернет-платформи, що беруть участь у цій угоді, інформують Єврокомісію про заходи, що вживаються проти дезінформації та інформаційних маніпуляцій. На основі цих даних Єврокомісія раз на пів року готує доповіді з висновками та рекомендаціями для вдосконалення такої роботи.