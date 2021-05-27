Сильні зливи затопили дороги й сотні будинків у Швеції
Укрінформ
Сильні зливи цієї середи привели до затоплення сотень будівель і доріг у центральній Швеції.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
Зазначається, що найвищий рівень дощів спостерігався в Ботчирці та в Седертельє: за 24 години до вечора середи випало 58 міліметрів опадів.
Низка доріг була затоплена, близько 20 шляхів зазнали пошкоджень у 6 регіонах.
Рятувальні служби в Уппсалі, Стокгольмі та Седертерні отримали сотні повідомлень про повені, в тому числі в парках і приватних будинках.
Наголошується, що найбільш постраждалими регіонами є Стокгольм і Еребру.
Негода вплинула на рух поїздів, пасажири на багатьох маршрутах зіткнулися з затримками. Зокрема, йдеться про сполучення між Стокгольмом і Гетеборгом. Ділянка Стокгольм-Уппсала також постраждала.
Фото: Fredrik Sandberg / TT