Сильні зливи затопили дороги й сотні будинків у Швеції

Сильні зливи цієї середи привели до затоплення сотень будівель і доріг у центральній Швеції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Зазначається, що найвищий рівень дощів спостерігався в Ботчирці та в Седертельє: за 24 години до вечора середи випало 58 міліметрів опадів.

Низка доріг була затоплена, близько 20 шляхів зазнали пошкоджень у 6 регіонах.

Рятувальні служби в Уппсалі, Стокгольмі та Седертерні отримали сотні повідомлень про повені, в тому числі в парках і приватних будинках.

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Наголошується, що найбільш постраждалими регіонами є Стокгольм і Еребру.

Негода вплинула на рух поїздів, пасажири на багатьох маршрутах зіткнулися з затримками. Зокрема, йдеться про сполучення між Стокгольмом і Гетеборгом. Ділянка Стокгольм-Уппсала також постраждала.

Фото: Fredrik Sandberg / TT