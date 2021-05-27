У США дозволили лікування препаратом з антитілами до COVID-19

Управління з контролю за харчовими продуктами та медикаментами (FDA) видало дозвіл на екстрене використання для лікування пацієнтів з COVID-19 препарату на основі моноклональних антитіл - сотровімабу, розробленого британською компанією GlaxoSmithKline і американською Vir Biotechnology.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

Як зазначається, сотровімаб був дозволений для лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості у дорослих та пацієнтів віком від 12 років, які піддаються високому ризику прогресування хвороби до високого ступеня тяжкості або смерті.

Препарат не призначений для пацієнтів, госпіталізованих у зв'язку з COVID-19, або для тих, хто потребує кисневої терапії.

Проміжний аналіз засвідчив, що препарат призвів до зменшення загальної кількості госпіталізацій або смерті на 85%.

Тестування також показало, що сотровімаб був ефективним проти варіантів коронавірусу, вперше виявлених у Великій Британії, Південній Африці, Бразилії, Каліфорнії, Нью-Йорку та Індії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 травня у світі з початку пандемії підтверджено 169 093 368 випадків COVID-19, зокрема 3 512 497 летальних.

Водночас від хвороби вже змогли вилікуватися 150 722 266 жителів планети.