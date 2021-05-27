Блінкен: Антисемітизм у США на підйомі, але ми покладемо йому край

Прояви антисемітизму майже неминуче призводять до спалаху ненависті стосовно інших національних груп.

Про це в інтерв’ю ізраїльському телебаченню заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ із посиланням на Держдеп.

«Правда в тому, що антисемітизм протягом останніх кількох років – на підйомі у Сполучених Штатах і в усьому світі. І ми знаємо з історії… Коли бачимо, як спалахує антисемітизм, за цим майже неминуче слідує ненависть, спрямована до інших груп. І ми спостерігаємо це зараз у США – наприклад, ненависть до американців азійського походження», - розповів Блінкен.

За його словами, якщо цьому явищу дозволити «гноїтися, зростати, безкарно розвиватися», виникне «пожежа, від якої постраждає безліч людей».

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«Ми сповнені рішучості розібратися з цим і покласти цьому край», - наголосив глава Держдепу, зазначивши, що до проявів антисемітизму чи то у США, чи будь-де у світі слід ставитися серйозно і боротися з ними.

Як повідомлялося, у минулі вихідні у Нью-Йорку було зафіксовано кілька проявів антисемітизму. Поліція міста заявила, зокрема, що троє чоловіків допустили антисемітські коментарі стосовно чотирьох євреїв біля синагоги у Брукліні, та вдарили ногами по дверях культової установи.

Президент США Джо Байден та держсекретар Ентоні Блінкен публічно засудили ці інциденти.

Фото: State Department Photo by Ron Przysucha