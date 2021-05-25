Байден і Блінкен засудили прояви антисемітизму у Штатах

Президент США Джо Байден та держсекретар Ентоні Блінкен засудили низку інцидентів, пов'язаних із проявами антисемітизму в країні на тлі протистояння між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

«Нещодавні напади на єврейську громаду огидні, і вони мають припинитися. Я засуджую цю ненависну поведінку вдома і за кордоном - ми всі повинні не давати ненависті безпечного притулку», - написав Байден у Твіттері.

The recent attacks on the Jewish community are despicable, and they must stop. I condemn this hateful behavior at home and abroad — it’s up to all of us to give hate no safe harbor. — President Biden (@POTUS) May 24, 2021

Своєю чергою Блінкен перед візитом до Єрусалима, де він має зустрітися з представниками обох сторін конфлікту, зазначив, що приєднується до Байдена в засудженні антисемітських нападів.

«Коли піднімається ідеологія ненависті, насильство ніколи не відстає… Ми зобов'язані зробити все можливе, щоб зупинити ненависть у всіх її проявах», - наголосив держсекретар у Твіттері.

When hateful ideology rises, violence is never far behind. I join @POTUS in condemning anti-Semitic attacks at home and around the world. We have a responsibility to do everything we can to stop hate in all its forms. https://t.co/sazClGJv6R — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 24, 2021

Як повідомлялося, в минулі вихідні у Нью-Йорку було зафіксовано кілька проявів антисемітизму. Поліція міста заявила, зокрема, що троє чоловіків допустили антисемітські коментарі стосовно чотирьох євреїв біля синагоги у Брукліні, та вдарили ногами по дверях культової установи.

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За даними NBC News, у п'ятницю єврейські організації США надіслали Байдену лист, у якому повідомили про інші напади в Лос-Анджелесі, Флориді, Арізоні й Іллінойсі.

Білий дім підтвердив, що отримав це послання і працює разом з громадськими організаціями, щоб засудити й відреагувати на «тривожне зростання» інцидентів.