У Каліфорнії сталася стрілянина, є жертви

«Наразі ходить багато спекуляцій щодо летальних випадків. Я поки не можу підтвердити точну кількість поранених, а також загиблих, однак можу сказати, що йдеться про велику кількість травм та кілька смертельних випадків», - зауважив у цьому зв’язку журналістам речник місцевої поліції Рассел Девіс.

За повідомленням мера Сан-Хосе Сема Ліккардо, нападник також загинув.

«Наші серця переповнені біллю за сім’ї тих, кого ми втратили в цій жахливій стрілянині. Нападник загинув», - написав мер після інциденту на офіційній твітер-сторінці.

На місці інциденту триває розслідування. Рух у навколишніх кварталах перекритий правоохоронцями.