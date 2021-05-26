У Конгресі США вимагають роз’яснень від Блінкена щодо санкцій для Nord Stream 2

Впливові конгресмени-республіканці Джим Ріш і Майкл Маккол звернулися з офіційним листом до Державного секретаря США з вимогою надати роз’яснення щодо рішення адміністрації не вводити санкції проти компанії-оператора Nord Stream 2.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, розміщеному на сайті Комітету в міжнародних справах Палати представників США, повідомляє Укрінформ.

«Ми хотіли би, щоби ви пояснили комітетам, чому проти компанії Nord Stream 2 AG не були запроваджені санкції відповідно до розділу 228 Закону щодо протидії американським противникам шляхом санкцій (CAATSA)», - заявили конгресмени в листі.

Законодавці підкреслили, що в останньому звіті Держдепартаменту США, зробленому на вимогу закону PEESA, компанія-оператор та її керівництво фігурують як такі, що продовжують брати участь у проєкті Nord Stream 2. Цим Державний департамент встановив правову основу для застосування санкцій проти них, наголосили конгресмени.

«Це і простіше, і ефективніше – зупинити проблему ще на її початку. Білий дім неодноразово пояснював, чому Nord Stream 2 – погана угода для Європи. На жаль, недавні дії адміністрації свідчать про інше», - заявили члени Конгресу США.

Вони висловили категоричне заперечення поясненням Держдепу, що введення санкцій проти компанії-оператора Nord Stream 2 не відповідає інтересам національної безпеки США, оскільки це дозволить Росії мати важіль впливу на енергопостачання в Європі.

Конгресмен Джим Ріш є старшим членом Комітету в міжнародних справах Палати Представників, тобто фактично виконує функції заступника глави Комітету. Конгресмен Майкл Маккол є старшим республіканцем в міжнародному комітеті, а також почесним головою Комітету з питань нацбезпеки та співголовою чотирьох кокусів Палати представників США.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Державний департамент США надав Конгресу звіт щодо учасників проєкту Nord Stream 2, проти яких будуть введені американські санкції. Водночас, указувалось, що до компанії-оператора Nord Stream 2 AG, її корпоративних співробітників, а також її гендиректора Маттіаса Варніга, санкції не застосовуватимуться. За формулюванням Держдепартаменту, введення обмежень проти них суперечило би «інтересами національної безпеки» Сполучених Штатів.