Відмова Штатів від угоди з Іраном наблизила його до ядерної зброї - Блінкен

Вихід США за президентства Трампа зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з Іраном наблизив цю країну до отримання ядерної зброї.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції під час візиту до Ізраїлю.

«Що ми побачили після виходу з угоди? Іран перестав дотримуватися деяких з найважливіших обмежень, передбачених угодою. І в результаті сьогодні він перебуває набагато ближче до можливості виробляти матеріал для ядерної зброї в короткі терміни, ніж це було навіть до укладення угоди - і, звичайно, під час її дії», - сказав Блінкен.

За його словами, свого часу угода перекрила Тегерану всі шляхи до виробництва матеріалу для ядерної зброї в короткі терміни. У звязку з цим держсекретар наголосив: Сполучені Штати та Ізраїль абсолютно єдині в тому, що Іранові в жодному разі не можна дозволити отримати ядерну зброю.

Блінкен також нагадав, що США та інші країни, котрі підписали угоду з Іраном, проводять п’ятий раунд дискусій у Відні - «і ми все ще не знаємо відповіді на найважливіше питання, чи справді Іран готовий і здатний прийняти рішення щодо повернення до повного дотримання зобов'язань».

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Джо Байдена висловила готовність повернутися до виконання СВПД, яку було припинено у 2018 році.

СВПД – це політична угода між Іраном, а також США, Росією, КНР, Великою Британією, Францією та Німеччиною. Вона була укладена 15 червня 2015 року для стримування ядерної програми Ірану в обмін на скасування санкцій проти цієї країни.

Президент США Дональд Трамп 2018 року оголосив про вихід США з цієї угоди та про поновлення санкцій. У відповідь Іран у 2019 році заявив про призупинення виконання власних зобов’язань за цією угодою.