Відмова Штатів від угоди з Іраном наблизила його до ядерної зброї - Блінкен
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції під час візиту до Ізраїлю.
«Що ми побачили після виходу з угоди? Іран перестав дотримуватися деяких з найважливіших обмежень, передбачених угодою. І в результаті сьогодні він перебуває набагато ближче до можливості виробляти матеріал для ядерної зброї в короткі терміни, ніж це було навіть до укладення угоди - і, звичайно, під час її дії», - сказав Блінкен.
За його словами, свого часу угода перекрила Тегерану всі шляхи до виробництва матеріалу для ядерної зброї в короткі терміни. У звязку з цим держсекретар наголосив: Сполучені Штати та Ізраїль абсолютно єдині в тому, що Іранові в жодному разі не можна дозволити отримати ядерну зброю.
Блінкен також нагадав, що США та інші країни, котрі підписали угоду з Іраном, проводять п’ятий раунд дискусій у Відні - «і ми все ще не знаємо відповіді на найважливіше питання, чи справді Іран готовий і здатний прийняти рішення щодо повернення до повного дотримання зобов'язань».
Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Джо Байдена висловила готовність повернутися до виконання СВПД, яку було припинено у 2018 році.
СВПД – це політична угода між Іраном, а також США, Росією, КНР, Великою Британією, Францією та Німеччиною. Вона була укладена 15 червня 2015 року для стримування ядерної програми Ірану в обмін на скасування санкцій проти цієї країни.
Президент США Дональд Трамп 2018 року оголосив про вихід США з цієї угоди та про поновлення санкцій. У відповідь Іран у 2019 році заявив про призупинення виконання власних зобов’язань за цією угодою.