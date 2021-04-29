Штати можуть скасувати суворі санкції проти Ірану для поновлення ядерної угоди - АР

Сполучені Штати допускають скасування найбільш жорстких санкцій проти Тегерана з метою повернення його до виконання Іранської ядерної угоди (СВПД), укладеної у 2015 році та розірваної за ініціативи Дональда Трампа.

Про це повідомляє в середу американське інформагентство АР із посиланням на джерела, обізнані в ситуації, передає Укрінформ.

«Адміністрація Байдена розглядає можливість майже повного відкату деяких найсуворіших санкцій, введених проти Ірану за часів Трампа, з метою повернення Ісламської Республіки до виконання важливої ядерної угоди 2015 року», - зауважується в повідомленні.

Читайте також: Іран назвав умову повернення до ядерної угоди

Водночас джерела не конкретизують, про які саме санкції йдеться. Однак, за їхніми словами, це можуть бути будь-які обмеження, які не передбачалися СВПД або позбавляли Іран допомоги, яку він може отримувати в разі повернення до угоди.

Як повідомлялося раніше, цього тижня у Відні проходять вже треті непрямі переговори між США й Іраном за участі інших країн формату Р5+1, де обговорюються умови щодо повернення сторін до виконання ядерної угоди, а також можливості для розширення домовленостей по ній.