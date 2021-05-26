З Росії висилають ще одного болгарського дипломата

Міністерство закордонних справ РФ оголосило «персоною нон грата» ще одного співробітника Посольства Болгарії в Москві.

Про це передає Укрінформ з посиланням на сайт МЗС РФ.

«26 травня Посол Болгарії А.Кристін був запрошений в МЗС Росії, де йому була вручена нота Міністерства про оголошення «persona nоn grata» співробітника Посольства Болгарії в Росії», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що цей захід є відповіддю на ухвалене в квітні болгарською стороною рішення оголосити «persona nоn grata» дипломата Посольства Росії в Софії.

Раніше, 20 квітня, Міністерство закордонних справ РФ оголошувало «персонами нон грата» двох співробітників посольства Болгарії в Москві.

Це стало відповіддю на те, що в березні 2021 року в Болгарії затримали групу місцевих чиновників, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Тоді ж Софія оголосила про видворення двох російських дипломатів, які, за її твердженням, вели розвідувальну діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

Пізніше, 29 квітня, Болгарія оголосила персоною нон грата ще одного російського дипломата.