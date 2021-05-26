У Нідерландах почалося виїзне судове засідання на місці реконструкції літака MH17

У Нідерландах на військовій авіабазі Гілзе-Ріен розпочалося виїзне судове засідання, у справі про катастрофу рейсу MH17. На цій авіабазі зберігаються усі зібрані на місці трагедії уламки літака, а також його реконструкція.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, біля ангару, де знаходиться реконструкція літака рейсу МН17, було зведено невеличке наметове містечко, де засідають судді та працюють журналісти.

Як повідомляв Укрінформ, сторона обвинувачення під час судового засідання 21 травня 2021 року попросила оглянути праву та ліву частини кабіни літака рейсу MH17, щоб порівняти пошкодження. Адже, за версією нідерландських та бельгійських експертів, ракета "земля-повітря" потрапила в лівий бік літака. Захист Пулатова попросив надати їм письмовий варіант затвердженого судом порядку огляду реконструкції літака.

Під час засідання суд повідомив, що повторно опитали експертів з російського концерну "Алмаз-Антей", нідерландських та бельгійських фахівців. Це був спільний допит експертів.

Розгляд по суті справи про збитий на сході України літак рейсу MH17 Окружний суд Гааги розпочне 7 червня 2021 року.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Читайте також: Суд у справі МН17 вважає записи розмов бойовиків важливим доказом

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Інтереси одного з чотирьох обвинувачених - Пулатова, який висловив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Фото: Ірина Драбок