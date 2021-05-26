Блінкен поділився планами нейтралізації ХАМАС

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що відбудова сектора Газа та надання допомоги палестинцям може підірвати можливості ХАМАС.

Як передає Укрінформ, про це Блінкен заявив на пресконференції в Єрусалимі під час візиту до Ізраїлю.

«Якщо ми зробимо все правильно - відбудова, а потім допомога жителям Гази, - то це не тільки не дасть ХАМАС розширювати свої можливості, а й, на мою думку, може підірвати їх», - сказав держсекретар, зауваживши, що ХАМАС «процвітає на розпачі, нещастях, безвиході, відсутності можливостей».

Допомога палестинцям, зазначив глава Держдепу, має не просто задовольнити нагальні потреби, а й відкрити реальні перспективи для розвитку, матеріального поліпшення життя людей. «Наша мета - дати палестинському народові, зокрема й жителям Гази, нове почуття впевненості, оптимізму, реальних можливостей», - наголосив Блінкен.

Відтак, за його словами, з'явиться можливість відновити зусилля у напрямку рішення про дві держави, яке «є єдиним способом забезпечити майбутнє Ізраїлю як єврейської демократичної держави та дати палестинцям державу, на яку вони мають право».

Тому, пояснив держсекретар, США проти будь-яких кроків, що можуть призвести до насильства: поселенську діяльність, знесення будинків, підбурювання до агресії, фінансування терористів. Усі ці речі, вважає глава Держдепу, можуть стати каталізаторами нової напруженості, що підриває перспективи розв’язання конфлікту за принципом «дві держави для двох народів».

Як повідомляв Укрінформ, Блінкен здійснює візит на Близький Схід, в ході якого відвідає Єрусалим, Рамаллу, а також Єгипет і Йорданію в рамках "інтенсивної дипломатії" США, спрямованої на зняття напруженості в палестино-ізраїльському конфлікті.