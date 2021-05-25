Вулкан у Конго може знову викинути лаву через нові землетруси

Сьогодні вранці землетрус потужністю 5,3 бала вразив прикордонні території між Руандою та Демократичною республікою Конго. У зв'язку з цим, метеорологи занепокоєні можливим повторним виверженням вулкану Ньїрангонго у Конго.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

З моменту останнього виверження, у районі відбувалися неодноразові поштовхи, а озеро лави у кратері вулкана, ймовірно, поповнилось, викликаючи небезпеку нових тріщин або повторного виверження, про що попередила агенція ООН у справах біженців.

Організація Об'єднаних Націй заявила, що близько тисячі будинків були зруйновані, а понад 5 тис. людей переселено внаслідок виверження у минулу суботу.

Останнім часом у місті Гома, поблизу якого сталося виверження, виникли численні тріщини у ґрунті.

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Тоді потік лави зупинився за кілька сотень метрів від меж міста, але дорогою зруйнував 17 сіл, перервав лінії електропостачання та перекрив головний автошлях, перервавши доставку допомоги до міста.

Як повідомлялося, кількість загиблих внаслідок виверження вулкану Ньїрангонго у Демократичній Республіці Конго зросла до 32 осіб. Саме виверження вулкану Ньїрангонго у Демократичній Республіці Конго сталося ще у суботу вночі.

Відео: CBS