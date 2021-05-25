Від виверження вулкану у Конго загинули десятки людей
Укрінформ
Кількість загиблих в результаті виверження вулкану Ньїрангонго в Демократичній Республіці Конго зросла до 32 осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBS News.
За словами місцевих чиновників, понад десяток людей загинули в результаті ДТП, коли намагалися врятуватися від виверження лави вулкану. Інші загинули вдома, коли лава накрила їхні будинки. Також є загиблі через вдихання диму й газу поблизу вже холонучої лави.
Зазначається, що понад 500 будинків зруйновані в результаті стихійного лиха.
Саме виверження вулкану Ньїрангонго в Демократичній Республіці Конго сталося ще у суботу вночі.
Раніше повідомлялося про 15 загиблих.
Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю, 21 травня, на острові Сицилія в Італії вдруге за останні дві доби сталося виверження вулкану Етна.