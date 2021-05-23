Виверження вулкану у Конго: українські миротворці евакуювали озброєння і техніку

Українські миротворці, які перебувають на базі у ДР Конго, розташованій поблизу вулкану Ньїрагонго, який розпочав виверження, знаходяться в режимі чергування та очікують вказівок на випадок повторної евакуації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 18 окремий вертолітний загін у ДР Конго у Фейсбуці.

"22 травня, близько 19 години в місті Гома, що в Демократичній Республіці Конго розпочалось виверження вулкану Ньїрагонго. Командуванням загону було прийнято рішення про евакуацію особового складу, озброєння та військової техніки у безпечне місце. Під час переміщення особовий склад діяв згідно з планом евакуації затвердженим вищим керівництвом ЗСУ. На даний час військовослужбовці у повному складі повернулися до базового табору, знаходяться в режимі чергування та очікують вказівок на випадок повторної евакуації", - йдеться у повідомленні.

Помічник командира по зв'язках з ЗМІ 18 окремого вертолітного загону Миротворчої місія ООН Юрій Кульпа також оприлюднив у Фейсбуку відео і фото, як місцеве населення покидає Східну частину ДР Конго на кордоні з Руандою у зв'язку з виверженням вулкана Ньїрагонго.

"Ніч була важкою, проте виносимою. На даний час всі повернулися до місць дислокації, перебуваємо в очікуванні", - написав Кульпа.

Як повідомляв Укрінформ, 22 травня розпочалося виверження вулкану Ньїрангого у Конго - вперше протягом майже двох десятиліть. Місцева влада прийняла рішення про евакуацію людей.

Вулкан Ньїрангого вважається одним із найбільш активних та небезпечних у світі. Востаннє він вивергався у 2002 році, коли загинуло 250 людей й 120 тис. залишилися без даху над головою.

Юрій Кульпа/Facebook