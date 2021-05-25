В Італії арештували розкішний «крокодиловий» Rolls Royce з Росії

Співробітники митниці італійського міста Ліворно та військовослужбовці фінансової гвардії Італії арештували розкішний автомобіль Rolls Royce, що прибув з Російської Федерації та прямував до Риму

Як передає Укрінформ, про це пише La Repubblica.

Як зазначається, розкішний транспортний засіб було вилучено до рішення суду щодо можливості ввезення автомобіля до Італії після вилучення вставок зі шкіри, виявлених у салоні автівки.

Уся внутрішня оббивка авто - сидіння, підлокітники, двері - виготовлена зі шкіри крокодила, що належить до виду тварин, захищеного Вашингтонською міжнародною конвенцією про захист видів та Європейським Співтовариством (Регламент ЄС 338/1997), щодо яких заборонена будь-яка форма торгівлі без відповідного дозволу.

Фото: firenze.repubblica.it