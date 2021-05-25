Політв'язнями визнали 15 затриманих у «справі TUT.by»

Білоруські правозахисні організації визнали політв'язнями 15 затриманих у «справі TUT.by», порушеній за нібито ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті правозахисного центру «Весна».

«Ми, представники білоруських правозахисних організацій, заявляємо про визнання Людмили Чекіної, Марини Золотової, Ольги Лойко, Ірини Рибалко, Олени Толкачової, Анжели Ассад, Марії Новік, Алли Лопатко, Олександра Дайнека, Андрія Авдєєва, Сергія Повалішева, Дар'ї Данилової, Юлії Чернявської, Катерини Ткаченко, Ірини Костюченко політичними в'язнями», - йдеться у заяві.

Правозахисники вимагають від влади Білорусі негайно припинити репресії і звільнити всіх політичних в'язнів.

Відзначається, що станом на 25 травня в Білорусі 421 особа визнана політичним в'язнем.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня сайт білоруського порталу TUT.by був заблокований, а в офісі і вдома у його співробітників провели обшуки. Журналістів звинувачують в ухилянні від сплати податків. У «справі TUT.by» було затримано 15 осіб.