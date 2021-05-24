Білоруське МВС стверджує, що Протасевич знаходиться в СІЗО-1 у Мінську

МВС Білорусі спростовує інформацію, що затриманий 23 травня Роман Протасевич знаходиться в критичному стані в одній з мінських лікарень, і твердить, що він у мінському СІЗО №1 у задовільному стані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси».

«В даний час заарештований міститься під вартою в установі «Слідчий ізолятор №1» управління Департаменту виконання покарань МВС по м. Мінську і Мінській області. Скарг на стан здоров'я в адміністрацію установи від нього не надходило», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, мати Романа Протасевича заявила, що її сина знайшли в одній з мінських лікарень у критичному стані через «проблеми із серцем».

23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, екстрено посадили в аеропорту Мінська. Повідомлялося, що причиною став сигнал про замінування, за дорученням президента Білорусі Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо піднімався винищувач МіГ-29. На борту лайнера перебував редактор внесеного до списку екстремістських Teлеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор визнаного в Білорусі екстремістським Teлеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Їх обох затримала білоруська влада.

В ЄС і США засудили примусове приземлення у Мінську лайнера Ryanair, вимагаючи звільнення Протасевича.

Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав інцидент "викраденням, здійсненим за підтримки держави", схожим на "спробу влади Білорусі зняти з борту журналіста і його подругу".

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака з ризиком для життя екіпажу і всіх пасажирів, які перебували на борту цього рейсу.

Раніше, 21 травня повідомлялося, що в білоруській колонії вмер "від зупинки серця" опозиціонер, координатор руху "За свабоду" Вітольд Ашурок. Після цього його дружина заявила, що раніше ніяких проблем із серцем у її чоловіка не було.