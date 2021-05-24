Мати Протасевича заявила, що її сина в критичному стані знайшли в лікарні

Мати Романа Протасевича заявила, що її сина у критичному стані знайшли в одній з мінських лікарень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал "Білорусь головного мозку".

"Мати Романа Протасевича повідомила про те, що за непідтвердженою інформацією її сина знайдено в одній з мінських лікарень. Стан його критичний - проблеми із серцем. Про це їй повідомили доброзичливці. Ми просимо все медичне співтовариство дізнатися і повідомити, що насправді відбувається з Романом", - зазначається у повідомленні.

23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, було екстрено посаджено в аеропорту Мінська. Повідомлялося, що пасажирський літак посадили через сигнал про замінування, і за дорученням президента Білорусі Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо було піднято винищувач МіГ-29. На борту лайнера перебував редактор внесеного до списку екстремістських Telegram-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор визнаного в Білорусі екстремістським Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Їх обох затримала білоруська влада.

В ЄС і США засудили примусове приземлення у Мінську лайнера Ryanair, вимагаючи звільнення Протасевича.

Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав інцидент "викраденням, здійсненим за підтримки держави", схожим на "спробу влади Білорусі зняти з борту журналіста і його подругу".

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака з ризиком для життя екіпажу і всіх пасажирів, які перебували на борту цього рейсу.

Раніше, 21 травня, повідомлялося, що в білоруській колонії помер "від зупинки серця" опозиціонер, координатор руху "За Свабоду" Вітольд Ашурок. Після цього його дружина заявила, що раніше ніяких проблем із серцем у її чоловіка не було.