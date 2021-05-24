Екслідерка М'янми вперше особисто постала перед судом

Повалена лідерка М'янми Аунг Сан Су Чжі особисто постала перед судом у понеділок, вперше з того часу, як військові заарештували її, захопивши владу 1 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Один з її адвокатів повідомив по телефону, що Су Чжі змогла зустрітися зі своєю групою захисту до того, як почалося її слухання в суді.

Су Чжі було пред'явлено обвинувачення в кількох кримінальних злочинах, але до цього вона з'являлася в суді тільки через відеозв'язок, і їй не дозволили зустрітися особисто з жодним з її адвокатів.

За словами захисту, Су Чжі «виглядає свіжою, здоровою і впевненою».

Слухання у понеділок стосувалося кількох з шести обвинувачень, які пред'явлено Су Чжі.

Найсерйознішим звинуваченням, з яким стикається Су Чжі, є порушення закону про державну таємницю колоніальної епохи, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 14 років, але це розглядається окремим судом.

Прихильники Су Чжі заявляють, що судовий розгляд проти неї політично мотивований і спрямований на те, щоб спробувати узаконити захоплення влади військовими і дискредитувати її. Якщо вона буде визнана винною в будь-якому з правопорушень, їй можуть заборонити брати участь у виборах, які будуть проведені протягом одного чи двох років після захоплення влади.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові в М'янмі відсторонили від влади цивільне керівництво держави і оголосили надзвичайний стан. Вони обгрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді.

Керівник правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", глава МЗС і фактичний лідер країни Аун Сан Су Чжі і президент Він М'їн були заарештовані.

Колишній генерал і віце-президент М'їн Све тепер виконує роль перехідного глави держави. Проте вся повнота влади належить керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну, поки діятиме надзвичайний стан.

Багато країн засудили цей переворот. У М'янмі противники перевороту проводять масові протести, які силовики жорстоко придушують, застосовуючи зброю.

Під час протестів проти військового перевороту починаючи з 1 лютого загинули 783 особи.

Фото: Радіо Свобода