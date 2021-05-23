У М’янмі від роботи відсторонили 125 тисяч вчителів

Військова влада М’янми відсторонила від виконання обов’язків понад 125 тис. викладачів шкіл через їх участь у виступах проти правління хунти.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

Зазначається, що загалом у М’янмі працює близько 430 тис. шкільних вчителів, тож відсторонення більш ніж чверті з них, може призвести до зупинки шкільної освіти.

“Це - заяви, покликані змусити людей повернутися до роботи. Якщо вони дійсно звільнять стільки людей, уся система зупиниться”, - розповів Reuters представник Асоціації вчителів М’янми.

Хунта також відсторонила близько 19 500 співробітників вищих закладів освіти, які теж раніше долучилися до протестів.

“Рішення про відсторонення вчителів було оприлюднено за кілька днів до початку нового навчального року, який деякі вчителі та батьки бойкотують у рамках кампанії, яка паралізувала країну після того, як військовий переворот відкотив десятиліття демократичних реформ у М’янмі”, - стверджує Reuters.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові у М'янмі відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан. Вони обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді.

Керівник правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС і фактичний лідер країни Аун Сан Су Чжи та президент Он М'їн були заарештовані.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконує роль перехідного голови держави. Проте вся повнота влади належить керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну, поки діятиме надзвичайний стан.

Багато країн засудили цей переворот. У М'янмі противники перевороту проводять масові протести, які силовики жорстоко придушують, застосовуючи й зброю.

Низка країн Заходу, зокрема США, запровадили санкції проти військових М’янми. За інформацією міжнародних ЗМІ, в країні розпочалися бойові дії з використанням авіації.

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