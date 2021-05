Лукашенко продемонстрував презирство до міжнародної спільноти – посол США

Як передає Укрінформ, про це вона написала у серії повідомлень у Твіттері.

«Лукашенко та його режим знову продемонстрували своє презирство до міжнародної спільноти та своїх громадян. Інсценування загрози вибуху й залучення Міг-29, аби змусити посадити літак RyanAir у Мінську для арешту журналіста Nexta з політичних міркувань, - це небезпечно й огидно», - зазначила посол.

Lukashenka and his regime today showed again its contempt for international community and its citizens. Faking a bomb threat and sending MiG-29s to force @RyanAir to Minsk in order to arrest a @Nexta journalist on politically motivated charges is dangerous and abhorrent.