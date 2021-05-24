Лукашенко продемонстрував презирство до міжнародної спільноти – посол США

Лукашенко продемонстрував презирство до міжнародної спільноти – посол США

Укрінформ
Посол США у Білорусі Джулі Фішер різко засудила дії білоруської влади щодо посадки літака авіакомпанії RyanAir у Мінську та арешту опозиційного політика Романа Протасевича.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у серії повідомлень у Твіттері.

«Лукашенко та його режим знову продемонстрували своє презирство до міжнародної спільноти та своїх громадян. Інсценування загрози вибуху й залучення Міг-29, аби змусити посадити літак RyanAir у Мінську для арешту журналіста Nexta з політичних міркувань, - це небезпечно й огидно», - зазначила посол.

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За її словами, нестримні зусилля Лукашенка, спрямовані на те, щоб позбавити волі й змусити замовчати політичних опонентів, завдають шкоди народові країни та її міжнародній репутації, а також економіці.

"До ризиків ведення бізнесу у Білорусі додалася проблема безпеки комерційної авіації", - зазначила Фішер.

Приватні мандрівники не можуть піддаватися затримкам «через примхи та махінації мстивого режиму», додала вона.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, після екстреної посадки літака у мінському аеропорту було затримано засновника опозиційного білоруського Телеграм-каналу Nexta, головного редактора ресурсу "Білорусь головного мозку" Романа Протасевича.

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