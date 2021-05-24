Лукашенко продемонстрував презирство до міжнародної спільноти – посол США

Посол США у Білорусі Джулі Фішер різко засудила дії білоруської влади щодо посадки літака авіакомпанії RyanAir у Мінську та арешту опозиційного політика Романа Протасевича.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у серії повідомлень у Твіттері.

«Лукашенко та його режим знову продемонстрували своє презирство до міжнародної спільноти та своїх громадян. Інсценування загрози вибуху й залучення Міг-29, аби змусити посадити літак RyanAir у Мінську для арешту журналіста Nexta з політичних міркувань, - це небезпечно й огидно», - зазначила посол.

Lukashenka and his regime today showed again its contempt for international community and its citizens. Faking a bomb threat and sending MiG-29s to force @RyanAir to Minsk in order to arrest a @Nexta journalist on politically motivated charges is dangerous and abhorrent. — Julie Fisher (@USAmbBelarus) May 23, 2021

За її словами, нестримні зусилля Лукашенка, спрямовані на те, щоб позбавити волі й змусити замовчати політичних опонентів, завдають шкоди народові країни та її міжнародній репутації, а також економіці.

"До ризиків ведення бізнесу у Білорусі додалася проблема безпеки комерційної авіації", - зазначила Фішер.

Приватні мандрівники не можуть піддаватися затримкам «через примхи та махінації мстивого режиму», додала вона.

Lukashenka’s unrestrained efforts to imprison and silence political foes hurts the country’s people, its international reputation, as well as its economy. Add commercial aviation safety to the long list of risks of doing business with Belarus. #StandWithBelarus @icao https://t.co/CfM2jO39ur — Julie Fisher (@USAmbBelarus) May 23, 2021

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, після екстреної посадки літака у мінському аеропорту було затримано засновника опозиційного білоруського Телеграм-каналу Nexta, головного редактора ресурсу "Білорусь головного мозку" Романа Протасевича.