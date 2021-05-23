На канатній дорозі в Італії обірвалася кабіна – є загиблі
Як передає Укрінформ, про це інформує видання La Stampa.
Аварія сталася на канатній дорозі Стреза-Моттароне, котра щойно була відкрита, на місці події триває робота рятувальних загонів. Сьогодні підйомники на італійьких курртах відновили роботу після локдауну, що спричинило наплив туристів.В Італії 5 людей загинули внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі / Фото: lastampa.it
Як зазначається, кабіна з людьми обірвалася в одній з найвищих точок канатної дороги, за 100 метрів від кінця маршруту.
Як зазначається, 13 людей стали жертвами аварії, що сталася сьогодні вранці на канатній дорозі Стреза-Моттароне, робота рятувальних загонів на місці події все ще триває.
У кабіні було 14 пасажирів: окрім загиблих, ще одна особа отримала ушкодження.
Як повідомлялося, в Італії з 23 травня відновлюють роботу гірськолижні курорти після вимушеного локдауну через пандемію коронавірусу.