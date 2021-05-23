Град на спортивному марафоні у Китаї: підтвердили 21 смерть
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Сіньхуа.
Влада провінції створила спеціальну групу для розслідування причин інциденту, сказав Чжан Сючен - міський голова міста Байїнь на пресбрифінгу у неділю вранці.
Як повідомлялося, марафонський забіг відбувся у суботу вранці. За даними рятувального штабу, близько 13:00 у суботу, град, крижаний дощ та сильні пориви вітру вразили район висотного етапу гонки між 20 та 31 кілометрами.
Коли деякі учасники не вийшли на зв’язок, забіг було припинено й розпочато рятувальну операцію, до якої наразі залучено понад 1200 рятувальників.
Загалом участь у забігу брало 172 людини. Окрім двадцяти загиблих та одного зниклого, ще восьмеро людей були госпіталізовані із легкими травмами.
Фото: Xinhua