Град на спортивному марафоні у Китаї: підтвердили 21 смерть

Кількість загиблих під час проведення 100-кілометрового марафону у містечку Байїнь, що у провінції Ганьсу, зросла до 21.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Сіньхуа.

Влада провінції створила спеціальну групу для розслідування причин інциденту, сказав Чжан Сючен - міський голова міста Байїнь на пресбрифінгу у неділю вранці.

Як повідомлялося, марафонський забіг відбувся у суботу вранці. За даними рятувального штабу, близько 13:00 у суботу, град, крижаний дощ та сильні пориви вітру вразили район висотного етапу гонки між 20 та 31 кілометрами.

Коли деякі учасники не вийшли на зв’язок, забіг було припинено й розпочато рятувальну операцію, до якої наразі залучено понад 1200 рятувальників.

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Загалом участь у забігу брало 172 людини. Окрім двадцяти загиблих та одного зниклого, ще восьмеро людей були госпіталізовані із легкими травмами.

Фото: Xinhua