Від циклону Тауктає в Індії загинули більш як сотня людей

Кількість загиблих унаслідок потужного циклону Тауктає у західній частині Індії перевищила сотню осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

Зазначається, що в результаті негоди біля узбережжя Мумбаї затонула баржа з 261 особою на борту. Індійський флот підтвердив загибель 37 осіб, ще 38 людей вважаються зниклими безвісті, інших вдалося врятувати.

Кількість загиблих в інших інцидентах, пов'язаних зі штормом - переважно обвалення будинків та дерев на узбережжі Індії - у четвер зросла до 81. Із них 53 особи загинули в штаті Гуджарат, 18 – в Махараштр, ще 10 – в штатах Гоа, Карнатака та Керала.

Близько 16,5 тис. будинків були пошкоджені в Гуджараті, оскільки шторм призвів до евакуації понад 200 тисяч людей і відключення електроенергії для мільйонів жителів у постраждалому регіоні.

Циклон Тауктає приніс пориви вітру до 210 км/год, що відповідає рівню урагану категорії 3 і на один рівень нижче категорії суперциклонів IMD.

Влада закрила порти, летовища та деякі основні автошляхи.

Тауктає вважають найсильнішим циклоном, що обрушився на штат Гуджарат, принаймні за останні 20 років. Його порівнюють з циклоном 1998 року, який обрушився на Кандлу і завдав серйозної шкоди.

Фото: ІЕ