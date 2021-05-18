В Індії вирує найпотужніший за 20 років циклон - є жертви, 150 тисяч осіб евакуювали

У західній частині Індії внаслідок потужного циклону Тауктає загинули щонайменше 12 людей, евакуйовані близько 150 тисяч жителів штату Гуджарат.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

«Це буде найсильніший циклон, що обрушився на Гуджарат, принаймні за 20 років. Це можна порівняти з циклоном 1998 року, який обрушився на Кандлу і заподіяв серйозної шкоди», - сказав міністр штату Панкадж Кумар, попереджаючи населення про загрозу.

Метеорологічний департамент Індії (IMD) підвищив категорію шторму, який утворився в Аравійському морі, з "дуже сильного" до "надзвичайно сильного". Циклон приніс пориви вітру до 210 км/год, що відповідає рівню урагану категорії 3 і на один рівень нижче категорії суперциклонів IMD.

Циклон залишив після себе зруйновані будинки, коли накрив штати Керала, Карнатака, Гоа та Махараштра. Влада закрила порти, аеропорти та деякі основні дороги.

Міська залізнична система Мумбаї, одна з найбільш завантажених у світі, також постраждала внаслідок затоплення колій. Очевидці повідомляють про вирвані з коренем дерева, застряглі машини та автобуси.

Окрім 12 загиблих в Махараштрі, Гоа та Карнатака зникло 28 рибальських човнів, зазначив чиновник берегової охорони.

Повідомляється, що негода накрила дві баржі, на борту яких перебувало понад 400 осіб, недалеко від узбережжя Мумбаї. Туди відправили судна для надання допомоги.

Через циклон була призупинена і вакцинація від коронавірусу.

Фото: ІЕ