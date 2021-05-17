В Індії вирує циклон Тауктає – є загиблі та зниклі безвісти

У західній частині Індії внаслідок потужного циклону «Тауктає» загинуло щонайменше четверо людей, понад 23 особи вважаються зниклими безвісти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AL Jazeera.

У штаті Гуджарат, за словами чиновників, близько 75 тисяч людей евакуйовано з узбережних районів. Кампанія з вакцинації проти коронавірусу у понеділок та вівторок буде призупинена. Очікується, що сьогодні у Гуджараті пориви вітру сягатимуть від 150 до 160 км за годину.

Водночас у штаті Карнатака повені затопили деякі міста й селища, пошкоджені будинки.

Як повідомлялося, торік у травні внаслідок суперциклону Амфан на сході Індії й Бангладеш загинуло понад 110 людей.