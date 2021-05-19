В Індії за добу - найбільше смертей від COVID-19 з початку пандемії

Число померлих від COVID-19 в Індії за минулу добу оновило рекорд, попри те, що динаміка приросту захворюваності в цій країні почала знижуватися.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані медичного відомства країни.

Так, за минулу добу від COVID-19 в Індії померли 4529 хворих, що стало найбільшим добовим приростом летальних випадків Попередній максимум був встановлений напередодні, 18 травня, - 4329 смертей.

Водночас число нових випадків зараження коронавірусом в Індії продовжує знижуватися - за останню добу зафіксовано понад 267 тисяч.

З початку пандемії кількість тих, хто захворів на COVID-19, у країні перевищує 25,2 мільйона осіб, померло 283 тисячі.

Щеплення від коронавірусу за останню добу отримали 1,31 мільйона осіб, загальна кількість вакцинованих - 185,8 мільйона.

Варто наголосити, що епідеміологічна ситуація з коронавірусом в Індії протягом останнього місяця є найскладнішою у світі. Країна потерпає від другої хвилі пандемії COVID-19, яка набирає тут обертів найшвидшими у світі темпами. Так, Індія на сьогодні займає друге місце в світі (після США) за загальною кількістю тих, хто заразився коронавірусом, і третє місце за кількістю смертей через цю інфекцію (після США і Бразилії).

Лікарні країни зіткнулися з браком кисню, через переповнені крематорії тіла померлих від хвороби масово спалюють просто неба, деяких, як повідомляли ЗМІ, навіть викидали у річку Ганг.

Ситуація настільки критична, що чимало країн надсилають до Індії допомогу.