Штати зняли обмеження по дальності для південнокорейських балістичних ракет

США та Південна Корея домовилися зняти обмеження щодо дальності південнокорейських балістичних ракет, установлені раніше відповідними директивами.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів США Джо Байдена та Південної Кореї Мун Чже Іна від 21 травня, передає кореспондент Укрінформу.

«Після консультацій зі Сполученими Штатами Республіка Корея оголошує про припинення дії переглянутих директив щодо балістичних ракет, і президенти підтвердили це рішення», - ідеться в заяві, поширеній пресслужбою Білого дому.

Про скасування обмежень також заявив у Вашингтоні південнокорейський лідер під час спільної пресконференції з Байденом у п’ятницю, підкресливши, що це рішення демонструє міцність американо-південнокорейських відносин.

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Як пояснює південнокорейське видання «Чосун Ільбо», корейсько-американські директиви, які обмежувало дальність дії та масу боєголовок ракет, що їх Корея розробляла з 1979 року, повністю скасовано. Знято обмеження на розробку ракет малої, середньої та великої дальності.

Обмеження щодо південнокорейських балістичних ракет переглядалися чотири рази. У 2001 році дозволену дальність було збільшено зі 180 км до 300 км, а у 2012-му – до 800 км.