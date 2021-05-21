Південна Корея схвалила використання вакцини Moderna

Південна Корея схвалила вакцину від COVID-19 Moderna Inc. (MRNA.O) на тлі прискорення національної вакцинації.

Про це заявив міністр безпеки ліків Кім Ган Ліп, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

Moderna - четверта вакцина від COVID-19, схвалена у Південній Кореї. Раніше у країні дозволили використання вакцин AstraZeneca, Pfizer і Johnson & Johnson.

Moderna уклала угоду з Південною Кореєю на поставку 40 мільйонів доз вакцини, хоча терміни поставки ще не оголошені.

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Зазначається, що кампанії вакцинації в Південній Кореї перешкоджає глобальний дефіцит вакцин і затримки з поставками. На даний момент вакциновано трохи більш як 7% з 52 мільйонів жителів країни. Уряд сподівається, що до червня щеплення отримають щонайменше 13 мільйонів жителів, а до листопада буде досягнуто колективного імунітету.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 165 857 655 випадків інфікування коронавірусом, зокрема 3 444 901 - летальний, одужали 146 539 738 осіб.