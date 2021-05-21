Завдяки COVID-вакцинам у світі з'явилося дев'ять мільярдерів

Завдяки COVID-вакцинам у світі з'явилося дев'ять мільярдерів

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Укрінформ
За даними неурядових організацій, розробка та розповсюдження вакцин проти коронавірусу спричинили появу дев'яти нових мільярдерів у світі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Euronews.

Як зазначається, серед нових мільярдерів п’ятеро пов’язані з компанією Moderna і троє з китайської компанії з виробництва вакцин CanSino Biologics.

«Дев'ять нових мільярдерів мають сукупний чистий статок у розмірі 19,3 мільярда доларів, достатній для того, щоб повністю вакцинувати всіх людей у країнах з низьким рівнем доходу 1,3 раза... Тим часом, ці країни отримали лише 0,2 відсотка загального обсягу поставок вакцин через величезний дефіцит доступних доз, попри те що в них проживає 10 відсотків населення планети», - йдеться у заяві People's Vaccine, до складу якої входять дев'ять неурядових організацій, зокрема Amnesty International, Oxfam та UNAIDS.

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Як зазначається, до списку мільярдерів потрапили генеральний директор Moderna Стефан Бансел (4,3 млрд доларів), гендиректор і співзасновник BioNTech Угур Шахін (4 млрд доларів), імунолог, інвестор та засновник у Moderna Тімоті Спрінгер (2,2 млрд доларів), голова Moderna Нубар Аєфан (1,9 млрд доларів), а також Хуан Лопес-Бельмонте - голова компанії ROVIm, що виробляє та пакує вакцини Moderna (1,8 млрд доларів), науковець, засновник та інвестор у Moderna Роберт Лангер (1,6 млрд доларів). Крім того, до списку увійшли співзасновник і головний науковий керівник CanSino Biologics Чжу Тао (1,3 млрд доларів), співзасновники і старші віцепрезиденти CanSino Biologics Цю Дунсю (1,2 млрд доларів) та Мао Хуїньхоа (1 млрд доларів).

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Крім того, ще вісім мільярдерів збільшили свої статки на 32,2 мільярда доларів завдяки інвестиціям у фармацевтичні корпорації, які займаються вакцинами проти коронавірусу.

Менеджер з питань охорони здоров’я Oxfam Анна Марріотт заявила, що «ці мільярдери є людським обличчям величезного прибутку, який фармацевтичні корпорації отримують від монополії».

«Ці вакцини фінансувалися за державний кошт й мали б бути насамперед глобальним суспільним благом, а не приватною можливістю отримання прибутку. Нам потрібно терміново покласти край цим монополіям, щоб ми могли нарощувати обсяги виробництва вакцин, знижувати ціни та імунізувати світ», - наголосила вона.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 165 905 091 випадок зараження коронавірусом, зокрема 3 446 289 летальних, 146 613 101 людина одужала.

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