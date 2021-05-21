Завдяки COVID-вакцинам у світі з'явилося дев'ять мільярдерів

За даними неурядових організацій, розробка та розповсюдження вакцин проти коронавірусу спричинили появу дев'яти нових мільярдерів у світі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Euronews.

Як зазначається, серед нових мільярдерів п’ятеро пов’язані з компанією Moderna і троє з китайської компанії з виробництва вакцин CanSino Biologics.

«Дев'ять нових мільярдерів мають сукупний чистий статок у розмірі 19,3 мільярда доларів, достатній для того, щоб повністю вакцинувати всіх людей у країнах з низьким рівнем доходу 1,3 раза... Тим часом, ці країни отримали лише 0,2 відсотка загального обсягу поставок вакцин через величезний дефіцит доступних доз, попри те що в них проживає 10 відсотків населення планети», - йдеться у заяві People's Vaccine, до складу якої входять дев'ять неурядових організацій, зокрема Amnesty International, Oxfam та UNAIDS.

Як зазначається, до списку мільярдерів потрапили генеральний директор Moderna Стефан Бансел (4,3 млрд доларів), гендиректор і співзасновник BioNTech Угур Шахін (4 млрд доларів), імунолог, інвестор та засновник у Moderna Тімоті Спрінгер (2,2 млрд доларів), голова Moderna Нубар Аєфан (1,9 млрд доларів), а також Хуан Лопес-Бельмонте - голова компанії ROVIm, що виробляє та пакує вакцини Moderna (1,8 млрд доларів), науковець, засновник та інвестор у Moderna Роберт Лангер (1,6 млрд доларів). Крім того, до списку увійшли співзасновник і головний науковий керівник CanSino Biologics Чжу Тао (1,3 млрд доларів), співзасновники і старші віцепрезиденти CanSino Biologics Цю Дунсю (1,2 млрд доларів) та Мао Хуїньхоа (1 млрд доларів).

Крім того, ще вісім мільярдерів збільшили свої статки на 32,2 мільярда доларів завдяки інвестиціям у фармацевтичні корпорації, які займаються вакцинами проти коронавірусу.

Менеджер з питань охорони здоров’я Oxfam Анна Марріотт заявила, що «ці мільярдери є людським обличчям величезного прибутку, який фармацевтичні корпорації отримують від монополії».

«Ці вакцини фінансувалися за державний кошт й мали б бути насамперед глобальним суспільним благом, а не приватною можливістю отримання прибутку. Нам потрібно терміново покласти край цим монополіям, щоб ми могли нарощувати обсяги виробництва вакцин, знижувати ціни та імунізувати світ», - наголосила вона.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 165 905 091 випадок зараження коронавірусом, зокрема 3 446 289 летальних, 146 613 101 людина одужала.