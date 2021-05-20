За день по Ізраїлю з сектору Газа випустили 299 ракет

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з сьомої години ранку з сектору Газа по Ізраїлю було випущено 299 ракет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїльські військові заявляють, що 42 ракети впали у секторі Газа. Система протиракетної оборони "Залізний купол" успішно перехопила 90 відсотків снарядів.

З сьогоднішнього ранку ізраїльтяни вразили 30 пунктів запуску ракет у Газі.

Протягом попередніх кількох днів ізраїльські військові здійснили 430 ударів по об'єктах руху ХАМАС та "Палестинський ісламський джихад", внаслідок чого загинули 20 терористів.

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа. Ізраїль повідомив про 10 загиблих унаслідок обстрілу.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 людини, ще 6 046 осіб отримали травми.

The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляє, що припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС може почати діяти у п'ятницю, 21 травня.