За день по Ізраїлю з сектору Газа випустили 299 ракет

За день по Ізраїлю з сектору Газа випустили 299 ракет

Укрінформ
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з сьомої години ранку з сектору Газа по Ізраїлю було випущено 299 ракет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїльські військові заявляють, що 42 ракети впали у секторі Газа. Система протиракетної оборони "Залізний купол" успішно перехопила 90 відсотків снарядів.

З сьогоднішнього ранку ізраїльтяни вразили 30 пунктів запуску ракет у Газі.

Протягом попередніх кількох днів ізраїльські військові здійснили 430 ударів по об'єктах руху ХАМАС та "Палестинський ісламський джихад", внаслідок чого загинули 20 терористів.

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

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Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа. Ізраїль повідомив про 10 загиблих унаслідок обстрілу.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 людини, ще 6 046 осіб отримали травми.

The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляє, що припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС може почати діяти у п'ятницю, 21 травня.

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