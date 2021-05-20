У Парижі продовжився суд над експрезидентом Саркозі

У Парижі 20 травня поновилося судове засідання у черговій кримінальній справі, порушеній проти колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, якого підозрюють у корупції.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Судовий процес, який розпочався 17 березня, розглядає обвинувачення, висунуті прокурорами проти експрезидента, щодо протиправного перевищення фонду президентської виборчої кампанії 2012 року.

Тоді кандидат у президенти Саркозі був лідером і засновником партії «Союз за народний рух» (нині «Республіканці»). Політик повинен пояснити суду можливий факт приховування і перевищення удвічі – із дозволених 22,5 млн євро до 43 млн – фонду під час другого туру виборів, що було проведено через компанію Bygmalion.

За цим обвинуваченням 66-річному Саркозі загрожує один рік ув'язнення та 3 750 євро штрафу.

Сам політик відкидає усі висунуті проти нього обвинувачення.

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Як повідомляв Укрінформ, загалом проти Саркозі прокуратура порушила п'ять справ. Перше з цих розслідувань було доведено до судового вироку 1 березня. Саркозі став першим в історії політиком найвищого рівня – колишнім президентом – який отримав реальний термін ув'язнення: три роки, із них два – умовно. Але, ймовірно, один рік позбавлення волі Саркозі проведе не у в'язниці, а під домашнім арештом та з електронним браслетом.

Суд визнав Саркозі винним в корупції та зловживанні впливом. Політик ще може подати апеляцію на це рішення.