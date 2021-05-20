У Парижі продовжився суд над експрезидентом Саркозі
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Судовий процес, який розпочався 17 березня, розглядає обвинувачення, висунуті прокурорами проти експрезидента, щодо протиправного перевищення фонду президентської виборчої кампанії 2012 року.
Тоді кандидат у президенти Саркозі був лідером і засновником партії «Союз за народний рух» (нині «Республіканці»). Політик повинен пояснити суду можливий факт приховування і перевищення удвічі – із дозволених 22,5 млн євро до 43 млн – фонду під час другого туру виборів, що було проведено через компанію Bygmalion.
За цим обвинуваченням 66-річному Саркозі загрожує один рік ув'язнення та 3 750 євро штрафу.
Сам політик відкидає усі висунуті проти нього обвинувачення.
Як повідомляв Укрінформ, загалом проти Саркозі прокуратура порушила п'ять справ. Перше з цих розслідувань було доведено до судового вироку 1 березня. Саркозі став першим в історії політиком найвищого рівня – колишнім президентом – який отримав реальний термін ув'язнення: три роки, із них два – умовно. Але, ймовірно, один рік позбавлення волі Саркозі проведе не у в'язниці, а під домашнім арештом та з електронним браслетом.
Суд визнав Саркозі винним в корупції та зловживанні впливом. Політик ще може подати апеляцію на це рішення.