У Франції почали нове розслідування проти Саркозі

Національна фінансова прокуратура Франції порушила кримінальне розслідування щодо колишнього президента Ніколя Саркозі, якого підозрюють в отриманні неправомірної винагороди від російської страхової компанії.

Про це повідомляє сайт Mediapart, передає власний кореспондент Укрінформу.

Розслідування проводиться щодо дорадчої діяльності Саркозі в Росії. Як повідомляє ресурс, йдеться про виплату Саркозі у 2019 році 3 млн євро російською страховою компанією РЕСО-Гарантія, де він працював радником.

Про суть обвинувачень та особливості отримання цієї винагороди не повідомляється.

Це вже не перше кримінальне розслідування, порушене у Франції проти Саркозі за підозрами у корупційних діях та зловживанні владою.

1 березня суд ухвалить вирок у справі проти експрезидента щодо протиправного отримання у 2007 році фінансування у розмірі 50 млн євро від режиму колишнього лівійського диктатора Каддафі.

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Крім того, наприкінці листопада 2020 р. в Парижі розпочалося судове розслідування проти Саркозі, якого підозрюють у тому, що він пропонував судді працевлаштування у Монако в обмін на інформацію про перебіг розслідування у цій справі.