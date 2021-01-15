У Франції почали нове розслідування проти Саркозі
Про це повідомляє сайт Mediapart, передає власний кореспондент Укрінформу.
Розслідування проводиться щодо дорадчої діяльності Саркозі в Росії. Як повідомляє ресурс, йдеться про виплату Саркозі у 2019 році 3 млн євро російською страховою компанією РЕСО-Гарантія, де він працював радником.
Про суть обвинувачень та особливості отримання цієї винагороди не повідомляється.
Це вже не перше кримінальне розслідування, порушене у Франції проти Саркозі за підозрами у корупційних діях та зловживанні владою.
1 березня суд ухвалить вирок у справі проти експрезидента щодо протиправного отримання у 2007 році фінансування у розмірі 50 млн євро від режиму колишнього лівійського диктатора Каддафі.
Крім того, наприкінці листопада 2020 р. в Парижі розпочалося судове розслідування проти Саркозі, якого підозрюють у тому, що він пропонував судді працевлаштування у Монако в обмін на інформацію про перебіг розслідування у цій справі.