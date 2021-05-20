Експрезидент Албанії за корупцію потрапив під американські санкції

Експрезидент Албанії за корупцію потрапив під американські санкції

Укрінформ
Держсекретар США Энтоні Блінкен оголосив про запровадження санкцій проти колишнього президента та прем’єра Албанії Салі Беріші у зв’язку з його причетністю до масштабної корупції.

Про це йдеться в офіційній заяві глави Держдепартаменту США, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні я оголошую про введення санкцій проти Салі Беріші, експрезидента Албанії, експрем'єр-міністра Албанії й колишнього члена парламенту Албанії, через його причетність до масштабної корупції», - зазначається в заяві.

Держсекретар пояснив, що Беріша брав участь у корупційних діях, коли перебував на чолі уряду країни. При цьому уточнюється, що він як прем’єр був причетний до привласнення державних коштів, втручання в публічні процеси, використання повноважень для власної вигоди та збагачення політичних союзників і членів родини.

Крім колишнього албанського лідера, санкції запроваджено також проти його дружини, сина  та доньки - вони не мають права в’їжджати до Штатів.

Читайте також: США ввели санкції проти колишніх міністрів Венесуели

«Це підтверджує прагнення США підтримувати політичні реформи, ключові для демократичних інституцій Албанії. Сполучені Штати надалі стоятимуть поруч із народом Албанії», - наголошується в заяві.

Нагадаємо, Салі Беріша був обраний президентом Албанії у квітні 1992 року. У 1996-му він був переобраний на цю посаду, а після парламентських виборів 2005 року очолив кабінет міністрів країни.

Фото: АА

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-