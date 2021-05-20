Експрезидент Албанії за корупцію потрапив під американські санкції

Держсекретар США Энтоні Блінкен оголосив про запровадження санкцій проти колишнього президента та прем’єра Албанії Салі Беріші у зв’язку з його причетністю до масштабної корупції.

Про це йдеться в офіційній заяві глави Держдепартаменту США, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні я оголошую про введення санкцій проти Салі Беріші, експрезидента Албанії, експрем'єр-міністра Албанії й колишнього члена парламенту Албанії, через його причетність до масштабної корупції», - зазначається в заяві.

Держсекретар пояснив, що Беріша брав участь у корупційних діях, коли перебував на чолі уряду країни. При цьому уточнюється, що він як прем’єр був причетний до привласнення державних коштів, втручання в публічні процеси, використання повноважень для власної вигоди та збагачення політичних союзників і членів родини.

Крім колишнього албанського лідера, санкції запроваджено також проти його дружини, сина та доньки - вони не мають права в’їжджати до Штатів.

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«Це підтверджує прагнення США підтримувати політичні реформи, ключові для демократичних інституцій Албанії. Сполучені Штати надалі стоятимуть поруч із народом Албанії», - наголошується в заяві.

Нагадаємо, Салі Беріша був обраний президентом Албанії у квітні 1992 року. У 1996-му він був переобраний на цю посаду, а після парламентських виборів 2005 року очолив кабінет міністрів країни.

Фото: АА